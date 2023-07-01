في أيّ مركز حلّت إيران بين أعضاء "أوبك"؟

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إيران جنت 19 مليار دولار من مبيعات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وفق ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية.وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إجمالي عائدات النفط لإيران في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنحو 19 مليار دولار، حيث ان هذا الرقم يعادل 6.5٪ من إجمالي دخل النفط لأوبك في هذه الفترة.واحتلت إيران المرتبة الخامسة بين أعضاء أوبك من حيث عائدات النفط في 5 أشهر من عام 2023، وسجلت السعودية أعلى دخل نفطي خلال هذه الفترة بقيمة 101 مليار دولار، وجاء كل من العراق والإمارات بـ41 مليار دولار والكويت بـ 32 مليار دولار في المرتبة الثانية إلى الرابعة على التوالي.والدخل النفطي لأعضاء أوبك الآخرين في هذه الفترة هو: الجزائر 12 مليار دولار، أنغولا 13 مليار دولار، الكونغو 3 مليارات دولار، غينيا الاستوائية 1 مليار دولار، الجابون 2 مليار دولار، ليبيا 12 مليار دولار، نيجيريا 12 مليار دولار، فنزويلا 4 مليار دولار. (روسيا اليوم)