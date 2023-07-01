ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده التاريخي في العبودية

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر اليوم السبت عن تورط بلاده التاريخي في العبودية وما ترتب عليها من آثار حتى اليوم.



أدلى الملك بهذا التصريح في أمستردام في الذكرى 160 للإلغاء القانوني للعبودية في هولندا، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي. (الحرة)

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