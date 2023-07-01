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عربي-دولي

ملك هولندا يعتذر عن دور بلاده التاريخي في العبودية

Lebanon 24
01-07-2023 | 09:36
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اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر اليوم السبت عن تورط بلاده التاريخي في العبودية وما ترتب عليها من آثار حتى اليوم.

أدلى الملك بهذا التصريح في أمستردام في الذكرى 160 للإلغاء القانوني للعبودية في هولندا، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي. (الحرة) 
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