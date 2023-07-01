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عربي-دولي

تأجيل زيارة ماكرون الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات في فرنسا

Lebanon 24
01-07-2023 | 11:00
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قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأجيل زيارته إلى ألمانيا التي كانت مقررة في 2-4 تموز بسبب الاحتجاجات في بلاده. (روسيا اليوم)
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