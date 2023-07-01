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عربي-دولي

عطلٌ تقني يُصيب "تويتر".. هذا ما واجهه المستخدمون

Lebanon 24
01-07-2023 | 11:21
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اشتكى عددٌ من مُستخدمي موقع "تويتر" من حصول عطلٍ على المنصة العالمية، اليوم السبت.
 
وبحسب الناشطين، فإنّ معظم المستخدمين لم يعد بقدرتهم رؤية أي تغريدة على حساباتهم، في حين أن المنصة أعطتهم عبارة "Something went wrong. Try reloading".
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اللافت هو أنه بإمكان المستخدمين نشر أي تغريدة من قبلهم، لكنهم لن يكونوا قادرين على رؤيتها، في حين أن هناك مستخدمين آخرين لم يواجهوا المشكلة المذكورة بتاتاً. 
 
وخلال الساعات الأخيرة، سجّل موقع "داون ديتكتور" سلسلةً من التبليغات إزاء العطل الذي ضرب منصة "العصفور الأزرق"، وقد وصل عددها إلى أكثر من 7400 تبليغ حتى الساعة الـ6 مساءً بتوقيت بيروت.
 
وفي وقتٍ سابق، أبلغ "تويتر" المستخدمين بأنه لا يمكنهم مشاهدة ما يُنشر على المنصة من بينها التغريدات المنشورة علناً إن لم يكن المُستخدم مُسجلاً، ما يعني أنّ المنصة محجوبة عن من لا يمتلك حساباً. وإزاء ذلك، فإنه يُفترض على من يريد مُعاينة التغريدات على "تويتر" أن يقوم بتسجيل الدخول. 
 
وبدأ مستخدمو الإنترنت في ملاحظة التغيير أواخر هذا الأسبوع، والجمعة لم يتمكن العديد من الوصول إلى "تويتر" من دون تسجيل الدخول.

 

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