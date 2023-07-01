ماذا قال الناتو عن مصير "جنرال يوم القيامة" بعد تمرد فاغنر





ونقل موقع "فايس" عن المسؤولين أن سوروفكين الملقب بـ"جنرال يوم القيامة" محتجز جنوبي روسيا، ومن المحتمل أنه يتم استجوابه داخل مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف، التي استولى عليها فاغنر خلال التمرد قبل الانسحاب منها.

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وقال مسؤول بالناتو: "شوهد لآخر مرة في روستوف وعلى الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا إنني لا أجد أي مبرر للاعتقاد بأنه انتقل منها".



ولم يظهر سوروفكين منذ دعوته مقاتلي فاغنر مع بدء التمرد إلى التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.



وقال في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليغرام يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية "أدعوكم إلى التوقف". كشف مسؤولان بارزان بحلف شمال الأطلسي أن السلطات الروسية تحتجز الجنرال البارز في الجيش، سيرغي سوروفكين، في أعقاب التمرد الفاشل لمجموعة فاغنر العسكرية.ونقل موقع "فايس" عن المسؤولين أن سوروفكين الملقب بـ"جنرال يوم القيامة" محتجز جنوبي روسيا، ومن المحتمل أنه يتم استجوابه داخل مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف، التي استولى عليها فاغنر خلال التمرد قبل الانسحاب منها.وقال مسؤول بالناتو: "شوهد لآخر مرة في روستوف وعلى الرغم من احتمالية حدوث ذلك، إلا إنني لا أجد أي مبرر للاعتقاد بأنه انتقل منها".ولم يظهر سوروفكين منذ دعوته مقاتلي فاغنر مع بدء التمرد إلى التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.وقال في مقطع مصور نُشر على تطبيق تيليغرام يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية "أدعوكم إلى التوقف".

ولا توجد معلومات عن مكان وجوده حتى الآن، في وقت نقلت وسيلة إعلام روسية تحمل اسم "Baza" المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، عن فيرونيكا ابنة سوروفكين، أنه لم يتم اعتقاله.



وقالت: "لم يحدث له شيء، هو في مقر عمله كالمعتاد".



وذكر تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، بناء على إفادة استخباراتية أميركية، أن سوروفكين كان لديه علم مسبق بالتمرد وأن السلطات الروسية تتحقق مما إذا كان متواطئا.



وقال مسؤولون أميركيون إنه كان متعاطفا مع تمرد رئيس مجموعة "فاغنر"، لكن من غير الواضح إن كان قد شارك في دعم التمرد.