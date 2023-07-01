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عربي-دولي
مدير الـ"سي آي إيه" يؤكد مجددا: لا علاقة لنا بتمرد "فاغنر"
Lebanon 24
01-07-2023
|
12:25
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أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أن "لا علاقة" لبلاده بالتمرد الوجيز الذي قامت به مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا، معتبراً أن "حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا بالفعل لروسيا".
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وقال أن تمرد قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين "شأن داخلي روسي"، مضيفا أن ذلك التمرد "تذكير حي بآثار حرب بوتين المدمرة على مجتمعه ونظامه".
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