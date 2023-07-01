Advertisement

عربي-دولي

مدير الـ"سي آي إيه" يؤكد مجددا: لا علاقة لنا بتمرد "فاغنر"

Lebanon 24
01-07-2023 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1083230-638238373161345130.jpg
Doc-P-1083230-638238373161345130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية  وليام بيرنز، أن "لا علاقة" لبلاده بالتمرد الوجيز الذي قامت به مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا، معتبراً أن "حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلا استراتيجيا بالفعل لروسيا".
Advertisement

وقال أن تمرد قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين "شأن داخلي روسي"، مضيفا أن ذلك التمرد "تذكير حي بآثار حرب بوتين المدمرة على مجتمعه ونظامه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-07-01
15:35 | 2023-07-01
15:07 | 2023-07-01
14:33 | 2023-07-01
14:05 | 2023-07-01
13:15 | 2023-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website