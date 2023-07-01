Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من نجاحها... بريطانيا تنهي العمل 4 أيام أسبوعيا

Lebanon 24
01-07-2023 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1083233-638238378128861008.jpg
Doc-P-1083233-638238378128861008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر وزير الحكومات المحلية في بريطانيا، بإنهاء  تجربة العمل 4 أيام أسبوعيا رغم الحديث عن "نجاحها".

وجاء هذا الأمر رغم تزايد الاهتمام في بريطانيا والعالم بتجربة العمل 4 أيام بدلا من 5 أيام أسبوعيا، حيث يشيد البعض بهذه الفكرة التي تقصّر أيام العمل مع الحفاظ على الإنتاجية.
Advertisement

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الوزير لي رولي برر قراره بمخاوف تتصل بأموال دافعي الضرائب.
 
وكتب لي رولي لرئيسة المجلس آنا سميث، قائلا: "أطلب منكِ وقف تجربتك هذه فورا"، مشيرا إلى أن لديه مخاوف تتصل بمردود الأموال التي تدفع على هيئة ضرائب.

وبرر الوزير قراره في الرسالة التي تحمل تاريخ الجمعة 30 حزيران، بأن هذا النظام غير مناسب للسلطات المحلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-07-01
15:35 | 2023-07-01
15:07 | 2023-07-01
14:33 | 2023-07-01
14:05 | 2023-07-01
13:15 | 2023-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website