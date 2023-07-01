على الرغم من نجاحها... بريطانيا تنهي العمل 4 أيام أسبوعيا





وجاء هذا الأمر رغم تزايد الاهتمام في بريطانيا والعالم بتجربة العمل 4 أيام بدلا من 5 أيام أسبوعيا، حيث يشيد البعض بهذه الفكرة التي تقصّر أيام العمل مع الحفاظ على الإنتاجية.

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وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الوزير لي رولي برر قراره بمخاوف تتصل بأموال دافعي الضرائب. أمر وزير الحكومات المحلية في بريطانيا، بإنهاء تجربة العمل 4 أيام أسبوعيا رغم الحديث عن "نجاحها".وجاء هذا الأمر رغم تزايد الاهتمام في بريطانيا والعالم بتجربة العمل 4 أيام بدلا من 5 أيام أسبوعيا، حيث يشيد البعض بهذه الفكرة التي تقصّر أيام العمل مع الحفاظ على الإنتاجية.وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن الوزير لي رولي برر قراره بمخاوف تتصل بأموال دافعي الضرائب.

وكتب لي رولي لرئيسة المجلس آنا سميث، قائلا: "أطلب منكِ وقف تجربتك هذه فورا"، مشيرا إلى أن لديه مخاوف تتصل بمردود الأموال التي تدفع على هيئة ضرائب.



وبرر الوزير قراره في الرسالة التي تحمل تاريخ الجمعة 30 حزيران، بأن هذا النظام غير مناسب للسلطات المحلية.