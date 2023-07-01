في اليوم الرابع للاحتجاجات الفرنسية.. رسالة عاجلة من مبابي للفرنسيين





وقال مبابي إنه مثل كل الفرنسيين شعر بالصدمة بسبب الموت الوحشي للفتى نائل. "بادئ ذي بدء فإن قلوبنا تتجه إليه وإلى أسرته الذين نقدم لهم خالص تعازينا".

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وأضاف يقول إنه "من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة"، لافتا إلى أنه "منذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد شكله". بعث نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، رسالة للفرنسيين على خلفية مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية نائل المروزقي برصاص الشرطة، دعا فيها إلى إنهاء أعمال الشغب التي تجتاح فرنسا منذ أيام.وقال مبابي إنه مثل كل الفرنسيين شعر بالصدمة بسبب الموت الوحشي للفتى نائل. "بادئ ذي بدء فإن قلوبنا تتجه إليه وإلى أسرته الذين نقدم لهم خالص تعازينا".وأضاف يقول إنه "من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة"، لافتا إلى أنه "منذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد شكله".

وتابع اللاعب "بالنسبة للكثيرين منا من أحياء الطبقة العاملة، هذه المشاعر من الألم والحزن نشاركها أيضا".



واعتبر مبابي أن "هذه المعاناة تضاف إلى مساعدة العاجزين في عملية حقيقية لتدمير الذات".



وأكد نجم باريس سان جرمان أن "العنف لا يحل شيئا، حتى عندما ينقلب بلا كلل ضد أولئك الذين يعبرون عنه وعائلاتهم وأحبائهم وجيرانهم".



وقال مبابي مخاطبا المحتجين "إنها ممتلكاتك التي تدمرها، وأحياؤك ومدنك"، مشيرا إلى أنه "في سياق التوتر الشديد هذا، لا يمكننا أن نظل صامتين وضميرنا المدني يشجعنا على الدعوة إلى التهدئة والوعي والمساءلة".