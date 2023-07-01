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عربي-دولي

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا وتدعو إلى التهدئة

Lebanon 24
01-07-2023 | 13:15
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أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع فرنسا خلال أحداث الشغب التي تواجهها البلاد لليوم الرابع على التوالي على خلفية وفاة شاب برصاص الشرطة، ودعت إلى "التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في البلاد"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
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