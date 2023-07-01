الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا وتدعو إلى التهدئة

Advertisement

أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع فرنسا خلال أحداث الشغب التي تواجهها البلاد لليوم الرابع على التوالي على خلفية وفاة شاب برصاص الشرطة، ودعت إلى "التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في البلاد"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.