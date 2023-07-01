25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع فرنسا وتدعو إلى التهدئة
Lebanon 24
01-07-2023
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الإمارات تضامنها الكامل مع فرنسا خلال أحداث الشغب التي تواجهها البلاد لليوم الرابع على التوالي على خلفية وفاة شاب برصاص الشرطة، ودعت إلى "التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في البلاد"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منتخب فرنسا لكرة القدم: زمن العنف يجب أن ينتهي ليحل مكانه الحداد والحوار وإعادة البناء
Lebanon 24
منتخب فرنسا لكرة القدم: زمن العنف يجب أن ينتهي ليحل مكانه الحداد والحوار وإعادة البناء
01/07/2023 23:18:40
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق سناب شات بعد تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى بفرنسا ونحذف المقاطع التي تحرض على العنف
Lebanon 24
تطبيق سناب شات بعد تصريحات ماكرون: نراقب المحتوى بفرنسا ونحذف المقاطع التي تحرض على العنف
01/07/2023 23:18:40
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل زيارة ماكرون الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات في فرنسا
Lebanon 24
تأجيل زيارة ماكرون الرسمية إلى ألمانيا بسبب الاحتجاجات في فرنسا
01/07/2023 23:18:40
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون سيلتقي عدداً من رؤساء البلديات لبحث الأحداث الأخيرة في فرنسا
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون سيلتقي عدداً من رؤساء البلديات لبحث الأحداث الأخيرة في فرنسا
01/07/2023 23:18:40
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الامارات
فرنسا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
Lebanon 24
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
13:36 | 2023-07-01
01/07/2023 01:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
10:22 | 2023-07-01
01/07/2023 10:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
12:46 | 2023-07-01
01/07/2023 12:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى طلاب "البروفيه".. خبر عاجل مُتعلق بالامتحانات الرسمية
Lebanon 24
إلى طلاب "البروفيه".. خبر عاجل مُتعلق بالامتحانات الرسمية
03:48 | 2023-07-01
01/07/2023 03:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
14:05 | 2023-07-01
01/07/2023 02:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2023-07-01
عطشٌ وموتٌ بسبب الجفاف.. هكذا يعيشُ كوكب الأرض أسوأ أوقاته!
15:35 | 2023-07-01
رسالة تهديد لنتنياهو.. فوق قبر شقيقه
15:07 | 2023-07-01
آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في طهران
14:33 | 2023-07-01
سقوط رجل أمن في اشتباكات مسلحة جنوب شرقي إيران
14:05 | 2023-07-01
طلعات جوية للجيش بالخرطوم.. واشتباكات في محيط "سلاح المدرعات"
13:06 | 2023-07-01
سناب شات يدخل على خط الأزمة الفرنسية: نراقب المحتوى ونحذف المقاطع المحرضة على العنف
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 23:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact