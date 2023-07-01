سقوط رجل أمن في اشتباكات مسلحة جنوب شرقي إيران

أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني الرسمي، بسقوط رجل أمن خلال اشتباكات مسلحة بمحافظة كرمان بجنوب شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط إصابات.



ولم يذكر التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى على الفور.

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