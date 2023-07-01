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عربي-دولي

سقوط رجل أمن في اشتباكات مسلحة جنوب شرقي إيران

Lebanon 24
01-07-2023 | 14:33
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أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني الرسمي، بسقوط رجل أمن خلال اشتباكات مسلحة بمحافظة كرمان بجنوب شرقي البلاد، مشيراً إلى سقوط إصابات.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى على الفور.
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