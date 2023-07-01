آلاف المعارضين الإيرانيين يتظاهرون في باريس ضد النظام في طهران

تظاهر آلاف من أعضاء حركة معارضة إيرانية، في باريس لوح العديد منهم بالعلم الإيراني السابق زمن الشاه، ضد النظام في طهران، وفقا لفرانس برس.



وتجمع متظاهرون جاؤوا من جميع أنحاء أوروبا، تلبية لدعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إحدى أبرز منظمات المعارضة خارج إيران.

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ويهدف التجمع إلى التعبئة ضد قمع الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.



والمجلس الوطني للمقاومة هو الواجهة السياسية لتنظيم "مجاهدي خلق" الذي تعتبره طهران "إرهابيا".