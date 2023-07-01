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عربي-دولي

رسالة تهديد لنتنياهو.. فوق قبر شقيقه

Lebanon 24
01-07-2023 | 15:35
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فتحت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في إسرائيل تحقيقا في رسالة تهديد موجهة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وضعت فوق قبر شقيقه يونتان نتنياهو.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها وجهاز "الشاباك"، "يستخدمان وسائل متعددة للوصول إلى الشخص الذي وضع الرسالة" فوق قبر شقيق رئيس الوزراء.
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وقال مسؤول كبير في "الشاباك": "الجهاز لن يتجاهل تهديدا مباشرا ضد رئيس الوزراء وضع فوق قبر شقيقه، وسيتعامل مع الأمر بكل السبل المتاحة".

وحسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، فلم يجر توقيف أي مشتبه على ذمة الحادثة حتى الآن.
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