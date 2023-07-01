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عربي-دولي

تظاهرة جديدة في إسرائيل رفضاً لتعديلات نتنياهو القضائية

Lebanon 24
01-07-2023 | 16:31
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شارك آلاف الإسرائيليين، السبت، في تظاهرة جديدة ضد مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي، وذلك بعد أيام من تخلّي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل.

وعلى غرار كل أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في تل أبيب رافعين لافتات كُتب عليها "فلننقذ الديمقراطية".
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وعلى الرغم من أن السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أن عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعياً في سابقاتها.

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