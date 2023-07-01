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عربي-دولي

هجوم إسرائيلي ليلا على حمص.. سوريا تتصدى وصاروخ يسقط في النقب (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2023 | 23:00
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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، ان الجيش السوري تصدى لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد.

وأوضحت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص".
 
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وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الجيش السوري للهجمة الصاروخية الإسرائيلية.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، وانفجر في الجو على ما يبدو".

وأوضح المتحدث أنه: "لم يتم إصدار أي تعليمات خاصة للمدنيين بعد الحادث".

ونقلت "رويترز" عن متحدث عسكري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية "استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أطلق منها الصاروخ المضاد للطائرات نحو إسرائيل"
 
 
واعلن لاحقا الجيش الإسرائيلي استهداف أنظمة دفاع جوية سورية أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية سورية، فيديو قالوا إنه للصاروخ السوري الذي سقط في منطقة شمال النقب.(سكاي نيوز)

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