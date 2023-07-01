رصد موقع قوات "فاغنر" الجديد خارج روسيا.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية (صور)

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وتشير الصور التي قدمتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" إلى أنه تم نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.



صورة قمر اصطناعي تم التقاطها في 15 حزيران لا تظهر أي علامة على وجود صفوف من الهياكل البيضاء والخضراء والتي يمكن رؤيتها بوضوح في صورة لاحقة بتاريخ 30 حزيران. بينت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة "الأسوشيتد برس" أمس السبت ما يبدو أنه مخيم جديد على الطراز العسكري في بيلاروسيا، وسط تقارير حول إمكانية استخدامه لإيواء مقاتلين من مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.وتشير الصور التي قدمتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" إلى أنه تم نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.صورة قمر اصطناعي تم التقاطها في 15 حزيران لا تظهر أي علامة على وجود صفوف من الهياكل البيضاء والخضراء والتي يمكن رؤيتها بوضوح في صورة لاحقة بتاريخ 30 حزيران.

وفرّ رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين ومقاتلوه من الملاحقة القضائية وعرض عليهم اللجوء في بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت مينسك في التوسط في صفقة لإنهاء ما بدا أنه تمرد مسلح من قبل جماعة المرتزقة.



وشهد التمرد الفاشل استيلاء قوات "فاغنر" على مقر عسكري جنوبي روسيا وسير مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، دون عوائق على ما يبدو.



وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة "فاغنر"، وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.



من جانبه، قال أليكساندر أزاراو، زعيم جماعة حرب العصابات المناهضة للوكاشينكو المكونة من أفراد عسكريين سابقين، للأسوشيتد برس عبر الهاتف يوم الخميس، إن بناء موقع لمرتزقة "فاغنر" جار بالقرب من أوسيبوفيتشي.



وأفاد متحدث باسم قوة الحدود الأوكرانية لوسائل إعلام أوكرانية أمس السبت بأن ما يصل إلى ثمانية آلاف مقاتل من قوة "فاغنر" العسكرية الخاصة قد يتم نشرهم في بيلاروسيا.(سكاي نيوز)



