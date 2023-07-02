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عربي-دولي

القوات الأوكرانية تصد هجوما روسيا على كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-07-2023 | 00:11
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام ان أنظمة الدفاع الجوي شاركت في ساعة مبكرة اليوم الأحد في صد هجوم جوي شنته القوات الروسية على كييف.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا.
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ولم ترد أي معلومات بعد عن الأضرار المحتملة للهجوم.

وكانت صفارات الإنذار دوت في كييف وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، للتحذير من غارات جوية.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون صباح السبت بوقوع المزيد من الضحايا المدنيين جراء القصف الروسي في شرق وجنوب البلاد.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح يوم الجمعة على خط الجبهة بمنطقة دونيتسك الواقعة شرقي البلاد، حيث تشتعل معارك ضارية، حسبما ذكر بافلو كيريلينكو حاكم المنطقة يوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الاشتباكات العنيفة استمرت في ثلاث مناطق في دونيتسك، حيث قالت إن روسيا حشدت قواتها وحاولت التقدم.

وفي أخر تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي المنتظمة، حددت هيئة الأركان العامة ضواحي ثلاث مدن هي باخموت وليمان ومارينكا كبؤر ملتهبة على خط الجبهة، وقالت إن روسيا على مدار الأيام الماضية شنت محاولات هجومية فاشلة هناك.

وأصيب خمسة أشخاص، بينهم طفل يوم الجمعة، والليلة الماضية، في منطقة خيرسون في الجنوب، حسبما ذكر أولكسندر بروكودين حاكم المنطقة. (سكاي نيوز)

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