26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كلامٌ لافت.. خامنئي يدعو لـ"محاربة الفساد" في القضاء الإيرانيّ
Lebanon 24
02-07-2023
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا المرشد الإيراني الأعلى السيّد علي خامنئي، إلى "محاربة الفساد" في السلطة القضائية، حيث لا يزال العديد من المتظاهرين في السجون.
وقالت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (إن بي آر) إن "هجوم" خامنئي علناً على القضاء هي "خطوة غير عادية في البلاد".
Advertisement
وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الأعلى بعد لقائه، الثلاثاء، مسؤولين قضائيين، بما في ذلك رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجائي.
وقال خامنئي إن "محاربة الفساد داخل وخارج السلطة القضائية هي من مهمة القضاء"، مضيفاً أن هناك "أقلية من القضاة وكادر السلطة القضائية تشوه عمل وصورة هذا القطاع على الرغم من أن هناك غالبية عظمى من القضاة والموظفين الشرفاء والنبلاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وأكد أن أي "اضطراب أو خطأ" في "إحدى الركائز الأساسية في قيام الجمهورية الإسلامية"، يمكن أن يؤدي إلى "اختلالات أخرى يكون تأثيرها واسعا وعلى النظام برمته".
وطالب خامنئي السلطة القضائية بالتعامل مع الناس بـ "روح وأخلاق عالية، لأن الهدف الأساسي هو مساعدة وتسهيل أعمال أولئك الاشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء لحل مشاكلهم وقضاياهم".
ولم يشر خامنئي إلى حقيقة أن المحاكم الإيرانية ليست مستقلة، بل تخضع لسيطرة صارمة من القضاء، الذي يتم تعيين قيادته من قبل المرشد الأعلى ذاته، بحسب "إن بي آر".
إلى ذلك، أفاد المرشد الإيراني الأعلى، صاحب القول الفصل في البلاد، بتواجد إصلاحات مرتقبة في النظام القضائي، وقال إن "وثيقة الإصلاح القضائي قد أعدت قبل عدة سنوات في السلطة القضائية من قبل خبراء قانونيين لهم خبرة وتجربة واجتهادات عالية"، مشددا على أهمية تنفيذ هذه الوثيقة والعمل بها.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
Lebanon 24
تفاصيل المشهد من بشرّي بعد مقتل شابين من آل طوق.. هذه آخر المُستجدات
13:36 | 2023-07-01
01/07/2023 01:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
10:22 | 2023-07-01
01/07/2023 10:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
Lebanon 24
صورتان جديدتان لضحيتي جريمة القرنة السوداء.. وهكذا علّق ناشطون
14:05 | 2023-07-01
01/07/2023 02:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
Lebanon 24
التوتر يزداد في بشرّي.. مقتل شخص ثانٍ من آل طوق!
12:46 | 2023-07-01
01/07/2023 12:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى طلاب "البروفيه".. خبر عاجل مُتعلق بالامتحانات الرسمية
Lebanon 24
إلى طلاب "البروفيه".. خبر عاجل مُتعلق بالامتحانات الرسمية
03:48 | 2023-07-01
01/07/2023 03:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2023-07-02
سيارة شرطة لاحقتهم.. صديق كان مع نائل يُفجر مفاجأة (فيديو)
01:23 | 2023-07-02
"سي آي إيه" تقيم الحرب الأوكرانية.. وهذا ما أعلنته
00:54 | 2023-07-02
مزاعم جديدة.. إتهام إسرائيلي بدخول أموالٍ من لبنان إلى مدينة فلسطينية لـ"صناعة صواريخ"!
00:40 | 2023-07-02
كارثة جوية كادت تهزّ "إسرائيل".. معلومات تكشف ما جرى (فيديو)
00:25 | 2023-07-02
تحذير من مادة خطيرة قاتلة في أبنية المدارس!
00:11 | 2023-07-02
القوات الأوكرانية تصد هجوما روسيا على كييف.. إليكم التفاصيل
فيديو
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
02/07/2023 09:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
02/07/2023 09:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
02/07/2023 09:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact