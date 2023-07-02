Advertisement

عربي-دولي

سيارة شرطة لاحقتهم.. صديق كان مع نائل يُفجر مفاجأة (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1083328-638238837460392015.png
Doc-P-1083328-638238837460392015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تطور جديد، لم يكن المراهق الفرنسي نائل مرزوق ابن الـ 17 عاماً الذي قتل على أيدي الشرطة في نانتير إحدى ضواحي العاصمة باريس، وحده في تلك السيارة حين أطلق شرطي النار نحوه، بل كان بصحبة صديقين، أحدهما ظل مكانه وقت الحادث، وقد أوقفته الشرطة لأخذ شهادته، فيما فر آخر خوفاً.

لكنه قرر الخروج في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، وتناقلته وسائل إعلام فرنسية، ليكشف بالتفاصيل ما حصل.

فقد أوضح الشاب الذي من المقرر أن تستجوبه الشرطة الفرنسية غداً الاثنين، أنه صور هذا المقطع لدحض كل الإشاعات الخاطئة التي لفت قضية صديقه. وقال "أردت أن أصور هذا الفيديو لكشف الحقيقة، لأن هناك الكثير من الأخبار الزائفة المنتشرة على شبكات التواصل حول وفاة صديقي نائل". 
 
 
Advertisement
 
سيارة شرطة لاحقتهم

كما روى الراكب الثالث في السيارة التي كان يقودها نائل يوم الثلاثاء 27 حزيران، أنه ورفيقيه استعاروا سيارة مرسيدس صفراء من أجل القيام بجولة في المدينة. وأكد أنهم لم يكونوا بأي شكل من الأشكال تحت تأثير المخدر أو الكحول، وفق ما أشيع عنهم.

كذلك، شدد على أنهم كانوا يتجولون بشكل عادي حين لاحظوا أن سيارة للشرطة راحت تلاحقهم، فتوقفوا بعد حين.

حينها اقترب أحد العناصر، وطلب من نائل الذي كان خلف المقود، فتح النافذة، ففعل، ثم أتى شرطي آخر.

وعندها هم الشرطي الأول قائلا: "أطفئ المحرك وإلا أطلقت النار".

كما أضاف مهدداً بعد أن ضرب نائل بعقب سلاحه: "تحرك واخرج وإلا أطلقت النار على رأسك".
 
أطلق النار عليه
حينها بادره الشرطي الثاني قائلا: "أطلق النار عليه".

لكن العنصر الأول ضرب الفتى مجدداً بعقب مسدسه، فاهتز نائل لا إرادياً ورفع رجله عن دواسة الفرامل، فسارت السيارة، ما دفع الشرطي الثاني إلى إطلاق النار مباشرة نحو المراهق الذي ارتخت رجله بطبيعة الحال على دواسة البنزين، وانطلقت السيارة بسرعة أكبر، وفق ما أكد الشاهد.

أما عندما توقفت السيارة، فهرع الشاهد بالركض خوفاً من أن يلقى نفس مصير نائل، وفق كلامه.(العربية)

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2023-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-07-02
06:40 | 2023-07-02
06:13 | 2023-07-02
05:30 | 2023-07-02
04:08 | 2023-07-02
04:02 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website