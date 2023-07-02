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عربي-دولي

جريمة مروعة.. دهس زوجته مراراً ونزل للتأكد من أنها لفظت أنفاسها!

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:18
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حظيت جريمة قتل مروعة في مقاطعة شاندونغ الشرقية في الصين باهتمام الرأي العام على نطاق واسع، بعد نشر مقطع صوره شاهد على الإنترنت لعملية دهس زوج لزوجته.

وفي الفيديو، شوهد رجل يقود سيارة مراراً وتكراراً فوق امرأة، حددتها الشرطة لاحقاً على أنها زوجته، بحسب شبكة "سي إن إن".
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وخلال عملية الدهس خرج الرجل من سيارته عدة مرات للتحقق مما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة، قبل مواصلة جريمته.

نزاعات عائلية
وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، قالت الشرطة في مدينة دونغ ينغ، إن رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً اعتقل بعد أن ضرب وسحق زوجته البالغة من العمر 38 عاماً حتى الموت بسبب نزاعات عائلية، وأضاف أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وبحلول صباح الأربعاء، أصبح الهجوم هو الموضوع الأكثر شيوعاً على موقع Weibo الصيني الشبيه بموقع تويتر، حيث حصد 300 مليون مشاهدة.

فيما أصيب الكثيرون بالذهول من مستوى القسوة الذي ظهر في الهجوم، الذي أعقب قضيتين أخريين بارزتين للعنف المنزلي والقتل ضحاياه من النساء وجذبت انتباه الجمهور.(العربية)


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