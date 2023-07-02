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عربي-دولي

للعرب حصّة ضمنها.. قائمة بالاقتصادات الـ10 الأكثر تنافسية في العالم

Lebanon 24
02-07-2023 | 07:00
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قيّم تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، الذي نشره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، 64 اقتصاداً بناءً على أكثر من 300 مؤشر عبر 4 فئات عريضة: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. 
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وكما هو الحال في السنوات السابقة، تهيمن أوروبا على ترتيب القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية في المراكز الـ 10 الأولى، بما في ذلك المراكز الـ3 الأولى.
أما آسيا فلديها أيضاً 3 اقتصادات في قائمة الـ 10 الأولى، والمفاجأة أنّ أكبر اقتصاداتها، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، غائبة بشكل ملحوظ. وبدلاً من تلك الدول المذكورة، وصلت سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ إلى أعلى الدرجات في المنطقة.
وفي ما يلي قائمة بالإقتصادات الـ10 الأكثر تنافسية في العالم:
1- الدنمارك
2- إيرلندا
3- سويسرا
4- سنغافورة
5- هولندا
6- تايوان
7- هونغ كونغ
8- السويد
9- الولايات المتحدة
10- الإمارات 
 
(العربي الجديد)
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