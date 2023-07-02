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إقتصاد

بينها 3 بلدانٍ خليجية.. تعرّفوا إلى 10 دول تمتلك أكبر احتياطات غاز في العالم

Lebanon 24
02-07-2023 | 08:00
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أصبح الغاز الطبيعي جزءاً من الصراعات الجيوسياسية الدائرة في عدد من مناطق العالم، حيث تسعى الدول لتأمين أكبر قدر ممكن من أحد أهم مصادر الطاقة.
 
وتتصدر روسيا قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطات للغاز في العالم، تليها إيران ثم دولة قطر.
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وفي ما يلي قائمة بأكبر الدول التي تمتلك احتياطات للغاز في العالم:
 
1- روسيا: 38 تريليون متر مكعب
 
2- إيران: 32 تريليون متر مكعب
 
3- قطر: 24.7 تريليون متر مكعب
 
4- تركمانستان: 19.5 تريليون متر مكعب
 
5- أميركا: 13.179 تريليون متر مكعب
 
6- السعودية: 8.5 تريليون متر مكعب
 
7- الإمارات: 8.2 تريليون متر مكعب
 
8- نيجيريا: 5.85 تريليون متر مكعب
 
9- فنزويلا: 5.54 تريليون متر مكعب 
 
(الخليج أونلاين)
 
 
 

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