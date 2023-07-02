بحر من الأسماك النافقة.. ماذا يجري في محافظة ميسان العراقية ؟ (فيديو)

طفت آلاف الأسماك على وجه المياه في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان العراقية بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة.



فقد تداول ناشطون مقاطع مصورة لنفوق الأسماك مع تعليقات غاضبة لما آلت إليه الأوضاع في مناطقهم بسبب شح المياه.



بدورها، أعلنت السلطات المحلية في المحافظة، أمس السبت، رصدها نفوق الأسماك بنهر العز، محذرة من ظهور أمراض خطيرة في ذات الوقت.



وقال قائممقام القضاء أحمد عباس، إن "الأجهزة الرقابية المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في القنوات الإروائية التابعة لنهر العز في قضاء المجر الكبير".



كذلك لفت إلى أن "هذا النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه نقص المياه بشكل كبير في المنطقة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

نفوق عدد كبير من الأسماك في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة #ميسان بسبب شح المياة#العربية_العراق pic.twitter.com/gZcTjYrO3K — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) July 2, 2023 Advertisement

اختفاء الزراعة

وأضاف أن "القضاء والمناطق التابعة له يشهد تراجعاً مرعباً في الكميات المائية المجهزة له"، مشيراً إلى أن "الزراعة اختفت هذا الموسم في الصيف بسبب عدم وجود المياه".



إلى ذلك أوضح قائممقام قضاء المجر الكبير، أن كافة المؤشرات تدل على أن الوضع في الأيام المقبلة سيكون شحيحاً مائياً، محذراً من ظهور أمراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه.



إلى ذلك أوضح قائممقام قضاء المجر الكبير، أن كافة المؤشرات تدل على أن الوضع في الأيام المقبلة سيكون شحيحاً مائياً، محذراً من ظهور أمراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه. (العربية)







