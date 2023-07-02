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عربي-دولي

إطلاق نار في ولاية أميركية.. قتلى وعشرات الجرحى

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:13
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أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل أشخاص عدة وسقوط عشرات الجرحى في حادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية.

 
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وأكد متحدث باسم شرطة بالتيمور لمجلة "نيوزويك" أن إطلاق النار وقع في مبنى 800 بمحكمة غريتنا في حي بروكلين في بالتيمور، في وقت مبكر من اليوم الأحد.

 

وقال: "أستطيع أن أؤكد أن الضباط في موقع حادث إطلاق نار جماعي في المربع 800 من شارع غريتنا".

 

بدورها، أفادت ريبيكا بريور، مراسلة "فوكس بالتيمور"، بأن مئات الأشخاص قد تجمعوا في المنطقة للاحتفال السنوي الذي يطلق عليه "يوم بروكلين".

 

وقالت إحدى الشهود لبريور إنها سمعت ما لا يقل عن 20 إلى 30 رصاصة أطلقت من حوالي الساعة 12:30 ليلة الأحد بالتوقيت المحلي، وفق ما نقلت"روسيا اليوم".

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