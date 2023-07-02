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عربي-دولي

إسرائيل تعزز ترسانتها الجوية بمقاتلات إف-35.. وهذه التكلفة

Lebanon 24
02-07-2023 | 06:40
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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إنها ستشتري ثالث سرب من مقاتلات إف-35 في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الخمس والعشرين ستصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وسترفع إجمالي طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة، مضيفة أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي.
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وإسرائيل أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات إف-35.

وتُعرف تلك المقاتلات أيضا باسم "جوينت سترايك فايتر" وفي إسرائيل باسمها العبري "أدير". (سكاي نيوز)     

المصدر: سكاي نيوز عربية
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