خلال الأيام المقبلة.. الدفعة الأولى من السياح تنطلق من طهران الى القاهرة

أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران، أن "الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما المقبلة"، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء.





وأضافت أنه "سيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة"، مشيرة الى أنه "عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة، لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك".

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هذا وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة، أن "مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل"، لافتاً الى أن "الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة لمصر، مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية".





كما أشار إلى أن "مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق"، معربا عن أمله في أن "يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبا".