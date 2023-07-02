الصين ستصبح أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.. ماذا حدث؟

تشهد الصين فورة تسوق للغاز الطبيعي، ويركز المسؤولون على استمرار المستوردين في إبرام الصفقات حتى بعد انحسار أزمة الطاقة العالمية.



إذ تواصل الحكومة دعم جهود المشترين المملوكين للدولة لتوقيع عقود طويلة الأجل وحتى الاستثمار في مرافق التصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة خلال منتصف القرن، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص عقدوا اجتماعات مع صانعي السياسات.

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وباتت الصين في طريقها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.





وقال الرئيس العالمي للتجارة والاستشارات في شركة "ترايدنت للغاز الطبيعي المسال" في شنغهاي، توبي كوبسون: "لطالما كان أمن الطاقة أولوية بالنسبة للصين. إن وجود معروض وافر في محفظتهم يسمح لهم بإدارة التقلبات المستقبلية، وأتوقع رؤية المزيد".



ستساعد جهود إبرام الصفقات في دعم مشاريع التصدير العالمية، وتعزيز الدور الذي سيلعبه الوقود المنقول بحراً في مزيج الطاقة. ومع تحرك الموردين لجذب المستوردين الصينيين، من المقرر أن يزداد نفوذ بكين في السوق.





وبدأت الصين خطتها للحصول على عقود طويلة الأجل في عام 2021، بعد تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. بينما تراجعت الواردات العام الماضي جزئياً بسبب ضعف الطلب وسط قيود كوفيد، وجدد المشترون الصينيون توجههم بعد غزو أوكرانيا قطع خط الأنابيب إلى أوروبا.





ويتطلع العديد من المستوردين، بما في ذلك الهند، إلى توقيع المزيد من الصفقات لتجنب النقص في المستقبل والحد من الاعتماد على عمليات التسليم الفوري، ومع ذلك فإن الصين تقوم بإغلاق العقود بوتيرة أسرع بكثير. حتى الآن من هذا العام، ذهبت 33% من أحجام الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الموقعة إلى الصين، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".



وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة صفقة مدتها 27 عاماً مع قطر واستحوذت على حصة في مشروع التوسع الضخم للمصدر، بينما وقعت "ENN Energy Holdings" عقداً يمتد لعقود مع شركة التطوير الأميركية "Cheniere Energy". ومن المقرر أن تبدأ التوريدات من كلا العقدين في أقرب وقت ممكن في عام 2026.



وهناك المزيد من الصفقات في المستقبل القريب حيث تمتد المفاوضات من مجالس الإدارة من سنغافورة إلى هيوستن. تجري الشركات العملاقة المملوكة للدولة، بما في ذلك "Cnooc"، و"Sinopec"، مناقشات مع الولايات المتحدة.





وقال متعاملون إن قطر تجري محادثات مع العديد من المشترين الصينيين بشأن عقود بيع قد تستمر لأكثر من 20 عاما.



وستساعد الصفقات في تغذية ما يقرب من 12 محطة استيراد جديدة من المقرر أن تبدأ البناء في جميع أنحاء المدن الساحلية في الصين في هذا العقد. وقد ترتفع واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 138 مليون طن بحلول عام 2033، أي حوالي ضعف المستويات الحالية، وفقاً لشركة الاستشارات النرويجية "Rystad Energy".





من جانبه، قال المحلل في "Rystad"، شي نان: "في الوقت الحالي، لا يزال أكثر من نصف طلب الصين من الغاز الطبيعي المسال للفترة من 2030 إلى 2050 بدون عقد".



ومع ذلك، فإن توقعات الطلب الصعودية ليست مؤكدة، خاصة وأن الصين تعزز إنتاج الغاز في الداخل، في حين أن الشحنات البرية من روسيا قد ترتفع إذا تم إنشاء خطوط أنابيب جديدة. فيما حذر كبير المحللين في شركة "Cnoon"، تشي زوغوانغ، من أن فائض العرض يزيد من خطر احتمال توقف محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال عن العمل بشكل متكرر.