ما حقيقة انبعاث روائح "كيميائية" في الاردن؟

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أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الأحد، بأن الروائح الكيميائية التي انتشرت ليل أمس في العاصمة عمان ناتجة عن حرق مخلفات مبيدات حشرية.وقال موقع "خبرني" الأردني إن روائح كيميائية تشبه الكبريت انبعث من إحدى مناطق جبل النصر في عمان، ما دفع قوات الأمن والدفاع المدني إلى إغلاق المنطقة.بدورها، أفادت وكالة "عمون" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان يفيد بوجود رائحة غازات كيميائية في منطقة وادي الرمم.وأضاف المصدر أن مجموعات من قوات الأمن توجهت إلى الموقع، وتبين أنه حريق مخلفات مبيد حشري في منطقه خالية.وأكد أنه تم التعامل مع الحريق من قبل الفريق الكيميائي التابع لمجموعات الدفاع المدني. (روسيا اليوم)