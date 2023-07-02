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عربي-دولي
مدفيديف: أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له
Lebanon 24
02-07-2023
|
11:30
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أوكرانيا "بأرض سانيكوف" المزعومة غير الموجودة على أرض الواقع مهما حاولت سلطات كييف والغرب إثبات العكس.
وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: "تثرثر الطغمة العسكرية الأوكرانية طوال الوقت، أن شرط المفاوضات الرئيسي هو الرجوع إلى حدود كانت موجودة في عام 1991. لكن في الواقع هذه حدود مناطق روسيا ومقاطعات الإمبراطورية الروسية، وليس أوكرانيا المزعومة".
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وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "أوكرانيا هي أرض سانيكوف قام لينين بتشكيلها على حساب الأراضي الروسية. بقيت كذلك لفترة غير طويلة لتعود وتختفي من الخريطة. لا توجد مثل هذه الأرض. أيا كان رأيهم في الغرب وفي مدينة كييف الروسية المحتلة".
ومن المعروف أن "أرض سانيكوف" هي "جزيرة شبح" تقع شمال جزر سيبيريا الجديدة في المحيط المتجمد الشمالي، والتي يزعم أن بعض الباحثين تمكنوا من رؤيتها في القرن التاسع عشر، بما في ذلك ياكوف سانيكوف. وفي عام 1900 ، غادرت بعثة بحرية روسيا للبحث عنها ولكنها لم تجد لها أي أثر. في عام 1938، أثبت العلماء أن "أرض سانيكوف" غير موجودة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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