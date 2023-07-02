بايدن يزور بريطانيا وليتوانيا وفنلندا.. اليكم الموعد

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسافر إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر، لعقد اجتماعات في بريطانيا وليتوانيا وفنلندا.ويبدأ بايدن رحلته يوم 9 تموز في لندن، حيث سيلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء ريشي سوناك "لتعزيز العلاقة الوثيقة بين البلدين"، وفق بيان البيت الأبيض.بعد ذلك، يسافر بايدن إلى فيلنيوس في ليتوانيا، لحضور قمة زعماء حلف شمال الأطلسي بين 11 و12 تموز، حيث من المتوقع أن تركز القمة على حرب روسيا مع أوكرانيا.ووفقاً للبيت الأبيض، يزور بايدن بعدها هلسنكي في 13 تموز، لعقد اجتماع مع قادة دول شمال أوروبا.