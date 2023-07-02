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عربي-دولي

السويد: حرق المصحف عمل معادٍ للإسلام

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:45
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أكدت الحكومة السويدية إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، معتبرة ما قام به عملا "معاديا للإسلام"، وفق فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إن "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إننا ندين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكرة في الوقت ذاته بأن حرية التعبير حق يكفله الدستور في السويد.
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وكانت الشرطة السويدية سمحت بتظاهرة أحرق فيها العراقي سلوان موميكا، البالغ 37 عاما بضع صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

ووفق رويترز، شاهد نحو 200 شخص واحدا من منظمين اثنين للاحتجاج وهو يمزق صفحات من المصحف ويمسح حذاءه بها قبل أن يضع فيه لحم الخنزير ويضرم النار فيه، بينما تحدث المحتج الآخر في مكبر صوت.

ورفضت الشرطة السويدية طلبات عدة في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات لإحراق المصحف، لكن المحاكم أبطلت هذه القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير التي تكفلها البلاد.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون، في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إن حرق المصحف "أمر قانوني لكنه غير مناسب"، مضيفا أن المسألة تعود للشرطة لاتخاذ قرارات بشأن تنظيم احتجاجات لإحراق المصحف.
 
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