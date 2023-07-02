السودان... اليونيسف: آلاف الأسر تفر بأطفالها من العنف

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أعلنت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في السودان، مانديب أوبراين، أن آلاف الأسر تفر من العنف في إقليم غرب دارفور في غرب السودان.وأضافت أوبراين أن اليونيسف تكثف عمليات توزيع الأدوية والأدوات الطبية الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى من الأطفال في غرب دارفور.كما أشادت الممثلة الأممية بدعم الشركاء في تشاد لتعزيز العمليات عبر الحدود.