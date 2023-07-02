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عربي-دولي

ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها

Lebanon 24
02-07-2023 | 13:10
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين لا تريد أن تستخدم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قدمها الغرب لضرب أراضي روسيا.
وقال المستشار في مقابلة صيفية لقناة "إيه آر دي" التلفزيونية عندما سُئل عن السبب: "نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأميركي، لا نريد استخدام الأسلحة التي نوردها للوصول إلى الأراضي الروسية".
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وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في 29 حزيران، أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة.
وفي حديثه لقناة "إرستيه" الألمانية، قال شولتس: "يجب علينا أن نكون مستعدين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لفترة طويلة".
كما أشار المستشار الألماني إلى أنه إذا توقفت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، فلن تكون ألمانيا قادرة على الإسهام في دعم أوكرانيا على المدى البعيد.
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