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عربي-دولي

تقرير يكشف مصير عضوية أوكرانيا في الناتو.. هذا ما ستفعله الدول الأعضاء

Lebanon 24
02-07-2023 | 14:00
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كشف تقرير في مجلة بريطانية أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لن تمنح أوكرانيا عضويته، لكنها ستقدم ضمانات أمنية طويلة المدى.

وجاء في تقرير مجلة "إيكونوميست" إن ضمانات الناتو لأوكرانيا تشمل الأسلحة والمساعدات والاستخبارات لسنوات مقبلة، لكنهم لن يوافقوا على عضوية أوكرانيا في الحلف، وهو مطلب كييف منذ بدء العملية الروسية في أراضيها منذ شباط 2022.
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وأوضحت المجلة أن واشنطن تخشى من الدخول بحرب مع روسيا إذا منحت أوكرانيا عضوية الناتو، لافتة إلى أن الحلفاء الغربيين يناقشون سبل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بنفسها، الآن وفي المستقبل.

وأشارت المجلة إلى وثيقة نشرت العام الماضي في "اتفاق كييف الأمني" تنص على جهود لعدة عقود من الاستثمار المستمر في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا، ونقل الأسلحة القابلة للتطوير، والدعم الاستخباراتي من الحلفاء، والبعثات التدريبية المكثفة، والتدريبات المشتركة تحت علم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" في أيلول 2022.
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