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عربي-دولي
"طالبان" باكستان تتبنى هجوماً أسفر عن 4 قتلى من الأمن في بلوشستان
Lebanon 24
02-07-2023
|
14:26
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أفاد مسؤولون بأن أربعة من ضباط الأمن قتلوا في تبادل لإطلاق النار في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.
وهاجم حوالي 12 مسلحاً رجال الشرطة وضباط شرطة الحدود شبه العسكرية عند نقطة تفتيش على الطريق السريع في منطقة جوب، مما أدى إلى معركة مسلحة استمرت ساعتين.
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بدوره، قال مفوض المنطقة سعيد عمراني لوكالة "فرانس برس" إن "أربعة من المسؤولين الأمنيين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وضابط في حرس الحدود قتلوا في الهجوم. كما قتل أحد المهاجمين المشتبه بهم ولكن لم يتم التعرف عليه بعد".
وقال مسؤولون إن ثلاثة آخرين أصيبوا.
وأعلنت حركة طالبان باكستان في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم في بيان، مشيرة إلى أن المهاجم قتل برصاص الشرطة.
المصدر: العربية
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