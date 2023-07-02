اشتباكات السودان تتصاعد مع دخولها الأسبوع الثاني عشر

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اشتدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع دخول الحرب في العاصمة ومناطق في غرب البلاد أسبوعها الثاني عشر.وقالت وكالة رويترز إنه يمكن سماع دوي ضربات جوية ومدفعية ونيران أسلحة خفيفة، لا سيما في مدينة أم درمان، وكذلك في العاصمة الخرطوم.وكشفت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية وطائرة مسيرة في بحري، ولم يرد الجيش حتى الآن على هذه التصريحات.