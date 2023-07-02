"الوضع معقّد"... أوكرانيا تقر بتقدم روسي في 4 مناطق

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أقرت أوكرانيا بأن القوات الروسية أحرزت تقدما في 4 مناطق شرقي البلاد حيث تدور معارك ضارية، مشيرة إلى أن الوضع يتسم بالتعقيد.وأكدت القوات الأوكرانية في الوقت ذاته أنها "حققت تقدما جزئيا" في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أسابيع.وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي: "معارك ضارية تدور في كلّ مكان والوضع معقّد"، وفق "فرانس برس".وأضافت أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها، موضحة أن "العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. العدو يتقدّم أيضا في قطاع سفاتوف".وتقع هذه المناطق في مقاطعة دونيتسك، التي يحتدم فيها القتال بين الطرفين في ظل الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف.