بولندا تعزز قواتها على الحدود مع بيلاروسيا

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أعلنت بولندا أنها سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا، لتعزيز القدرة الأمنية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين العابرين، وكذلك أي تهديدات محتملة بعد انتقال مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى مينسك.وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، على تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب".وأضاف: "سينضمون إلى 5 آلاف فرد من قوات حرس الحدود، وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود".وفي وقت سابق الأحد، أعلن حرس الحدود البولندي أن 187 شخصا حاولوا العبور إلى البلاد بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، السبت.