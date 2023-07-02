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عربي-دولي

الخارجية السعودية تستدعي السفيرة السويدية

Lebanon 24
02-07-2023 | 18:00
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الأحد عن استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة.
وأكدت أنه "تم إبلاغ السفيرة رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى".
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احراق المصحف

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