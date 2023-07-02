الخارجية السعودية تستدعي السفيرة السويدية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الأحد عن استدعاء سفيرة السويد لدى المملكة.

وأكدت أنه "تم إبلاغ السفيرة رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى".

Advertisement