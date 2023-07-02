جدّة نائل ناشدت المحتجّين بالتوقّف عن أعمال التخريب والنهب

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ناشدت جدّة الفتى نائل المحتجّين بضرورة التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.وقد قالت: "توقّفوا، لا تكسّروا".وتابعت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في": "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات".وأضافت: "توقّفوا. من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات".وأردفت بالقول: "نريد أن يبقى هؤلاء الشبّان هادئين. نائل مات. كان لابنتي ولد واحد. ابنتي ضاعت وانتهت حياتها. وأنا، لقد حرموني ابنتي وحفيدي".وختمت بالقول: "الحزن يملأ قلبي. لقد سلبني حفيدي. هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن كأيّ شخص آخر. أولئك الذين يكسّرون والذين يضربون عناصر الشرطة سيعاقبون أيضاً. أنا أثق بالعدالة. أنا أؤمن بالعدالة".