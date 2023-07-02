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عربي-دولي

جدّة نائل ناشدت المحتجّين بالتوقّف عن أعمال التخريب والنهب

Lebanon 24
02-07-2023 | 18:30
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ناشدت جدّة الفتى نائل المحتجّين بضرورة التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.
وقد قالت: "توقّفوا، لا تكسّروا".
وتابعت في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في": "لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات".
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وأضافت: "توقّفوا. من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات".
وأردفت بالقول: "نريد أن يبقى هؤلاء الشبّان هادئين. نائل مات. كان لابنتي ولد واحد. ابنتي ضاعت وانتهت حياتها. وأنا، لقد حرموني ابنتي وحفيدي".
وختمت بالقول: "الحزن يملأ قلبي. لقد سلبني حفيدي. هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن كأيّ شخص آخر. أولئك الذين يكسّرون والذين يضربون عناصر الشرطة سيعاقبون أيضاً. أنا أثق بالعدالة. أنا أؤمن بالعدالة". (الراي الكويتية)
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