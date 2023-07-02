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عربي-دولي
استشهاد فلسطيني في قصف لقوات الاحتلال على جنين
Lebanon 24
02-07-2023
|
19:42
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخص وإصابة آخر جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية نفذتها خلال الليل في مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكر سكان أن صاروخا أطلق من الجو ودمر منزلاً.
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