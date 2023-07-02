استشهاد فلسطيني في قصف لقوات الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخص وإصابة آخر جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية نفذتها خلال الليل في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر سكان أن صاروخا أطلق من الجو ودمر منزلاً.

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