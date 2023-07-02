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عربي-دولي
دهس عائلة في القاهرة... هذا ما أوضحته "الداخلية" المصرية
Lebanon 24
02-07-2023
|
23:35
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول حادثة دهس وقعت بإحدى التجمعات السكنية في العاصمة القاهرة.
ونفى البيان صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم ضابط شرطة، وجاء فيه: "نفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات وهي صيدلانية وإصابة آخرين ضابط شرطة".
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وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم بدهس صيدلانية وزوجها وأبنائها فى كمباوند شهير بالتجمع. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.
وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.
كما أصيب الأب وهو طبيب بيطري وإصابة أطفاله بجروح وكسور.
وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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