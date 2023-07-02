Advertisement

عربي-دولي

دهس عائلة في القاهرة... هذا ما أوضحته "الداخلية" المصرية

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1083554-638239629706648381.jpg
Doc-P-1083554-638239629706648381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول حادثة دهس وقعت بإحدى التجمعات السكنية في العاصمة القاهرة.

ونفى البيان صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم ضابط شرطة، وجاء فيه: "نفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات وهي صيدلانية وإصابة آخرين ضابط شرطة".
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم بدهس صيدلانية وزوجها وأبنائها فى كمباوند شهير بالتجمع. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب وهو طبيب بيطري وإصابة أطفاله بجروح وكسور.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:55 | 2023-07-03
01:45 | 2023-07-03
01:41 | 2023-07-03
01:02 | 2023-07-03
01:00 | 2023-07-03
00:20 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website