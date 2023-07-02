Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية في الشرق وتحرز تقدما في الجنوب

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1083560-638239637213176640.png
Doc-P-1083560-638239637213176640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي في المناطق الشرقية من الجبهة وتواجه صعوبات في المنطقة الشمالية الشرقية، لكنها تحرز تقدما بالقرب من مدينة باخموت المدمرة وفي الجنوب.
Advertisement
ووفق روايات روسية عن الوضع على خطوط المواجهة، صدت القوات الروسية هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة في باخموت وفي مناطق أبعد إلى الجنوب منها، لا سيما بلدة فوخلار الاستراتيجية الواقعة على قمة تل. كما ورد أنها نجحت في التصدي لقوات الأوكرانية في المنطقة الشمالية الشرقية.

في غضون ذلك، كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في ميناء أوديسا وتعهد بأن "العدو لن يملي بأي حال شروطه في البحر الأسود!"

وقالت ماليار عبر تطبيق تيليغرام "الوضع ملتهب في كل مكان" في الشرق مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينتي أفدييفكا ومارينكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك.

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، بدأ العدو هجوما في سفاتوف"، في إشارة إلى منطقة في شمال شرق أوكرانيا تنشط فيها القوات الروسية. وقالت "يدور قتال عنيف ... الوضع معقد للغاية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:55 | 2023-07-03
01:45 | 2023-07-03
01:41 | 2023-07-03
01:02 | 2023-07-03
01:00 | 2023-07-03
00:20 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website