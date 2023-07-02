أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية في الشرق وتحرز تقدما في الجنوب

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي في المناطق الشرقية من الجبهة وتواجه صعوبات في المنطقة الشمالية الشرقية، لكنها تحرز تقدما بالقرب من مدينة باخموت المدمرة وفي الجنوب.

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ووفق روايات روسية عن الوضع على خطوط المواجهة، صدت القوات الروسية هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة في باخموت وفي مناطق أبعد إلى الجنوب منها، لا سيما بلدة فوخلار الاستراتيجية الواقعة على قمة تل. كما ورد أنها نجحت في التصدي لقوات الأوكرانية في المنطقة الشمالية الشرقية.



في غضون ذلك، كرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات في ميناء أوديسا وتعهد بأن "العدو لن يملي بأي حال شروطه في البحر الأسود!"



وقالت ماليار عبر تطبيق تيليغرام "الوضع ملتهب في كل مكان" في الشرق مع تقدم القوات الروسية بالقرب من مدينتي أفدييفكا ومارينكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك.



وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، بدأ العدو هجوما في سفاتوف"، في إشارة إلى منطقة في شمال شرق أوكرانيا تنشط فيها القوات الروسية. وقالت "يدور قتال عنيف ... الوضع معقد للغاية".