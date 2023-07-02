مشرع روسي: مغادرة قوات "فاغنر" لأوكرانيا لن تؤثر على سير القتال

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أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندري كارتابولوف أن مغادرة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا "لن تؤثر على مجرى القتال".ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن كارتابولوف قوله إن الجيش الروسي النظامي كان قادراً على صد الهجوم الأوكراني المضاد من دون قوات فاغنر.وأكد أنه "لا توجد حاجة لموجة تعبئة جديدة".