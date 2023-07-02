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عربي-دولي

اشتباكات دارفور مستمرة.. حرب أهلية قبلية تلوح في الأفق

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:58
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يوما بعد يوم تتصاعد المخاوف من انزلاق إقليم دارفور في غرب السودان في أتون حرب أهلية وقبلية، بعدما امتدت إليه شرارة القتال المندلعة منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وسيطرت قوات الدعم السريع على عدد من مراكز الشرطة بإقليم دارفور المكون من خمس ولايات.
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وفي ولاية وسط دارفور وتحديداً مدينة زالنجي استولت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة الشرطة وكذلك الجمارك والاحتياطي المركزي وجميع الوحدات التابعة للشرطة.

أما في جنوب دارفور بمدينة نيالا سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الاحتياطي المركزي الذي يقع في منطقة انتشار الدعم السريع.

وفي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة، تم تدمير مراكز الشرطة ونهب السلاح والسيارات في الوقت الذي تعيش فيه مدينتي الفاشر بشمال دارفور والضعين بشرق دارفور أوضاعاً مستقرة بفضل المبادرات المجتمعية المحلية.

يذكر ان قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو تتقاسمان مناطق النفوذ في هذا الإقليم، الذي اختبر سنوات سوداء مريرة من الاقتتال.
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