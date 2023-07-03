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عربي-دولي
السودان... القتال يحتدم في أم درمان والجيش يدمر رتلاً لقوات الدعم السريع
Lebanon 24
03-07-2023
|
00:20
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احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، كما تواصلت الاشتباكات في مناطق أخرى بالعاصمة السودانية، وسط غياب أي مؤشر على تهدئة محتملة للصراع المستمر منذ منتصف نيسان الماضي.
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وشهد أمس الأحد تصعيدا لافتا في وتيرة المعارك بأم درمان، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش دفعه بقواته الخاصة لتطويق ما سماه التمرد هناك.
وأكد مصدر طبي لـ"الجزيرة" أن أحد مستشفيات أم درمان استقبل أمس 50 مصابا على الأقل، جراء الاشتباكات في المدينة.
وسمع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان، مع دخول الحرب في العاصمة ومناطق في غرب البلاد أسبوعها الثاني عشر.
وبالتزامن، حلقت طائرات حربية منذ صباح أمس في سماء مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، وكان الجيش السوداني كثف في الأيام الماضية الضربات الجوية على قوات الدعم السريع بالخرطوم.
وفي تطور آخر، أفاد مصدر عسكري بحسب معلومات "الجزيرة" بأن الجيش السوداني دمّر رتل إمداد لمن وصفهم بالمتمردين في مقرّ هيئة العمليات بمنطقة الرياض شرقي الخرطوم.
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