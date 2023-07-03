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عملية جنين مستمرة... إليكم أحدث التطورات

Lebanon 24
03-07-2023 | 01:41
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استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 25 بينهم 7 في حالة خطرة، في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وفي أحدث التطورات، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار اليوم الاثنين نحو مستوطنة أفني حيفتس بالضفة الغربية وألحقوا فيها أضرارا مادية.
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وأكد الجيش أن قواته لم تدخل مخيم جنين لاحتلاله، ولكن لتنفيذ عملية أمنية، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا متفجرات هناك كانت مجهزة لاستهداف القوات الإسرائيلية، وأضاف: "نجهز للعملية منذ أكثر من عام".

كما لفت إلى أن العملية في جنين ليست ضد السلطة الفلسطينية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "القوات التي تشارك في عملية جنين من وحدات النخبة في الجيش"، مشيرة الى ان "عملية جنين يتوقع أن تستمر ليومين لكن تبعاتها قد تمتد لجبهات أخرى".

فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية ما يجري في جنين بـ "جريمة حرب ضد شعبنا الأعزل".

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيعزز انتشاره قرب مستوطنات الضفة خشية وقوع عمليات إطلاق نار ردا على العملية العسكرية في جنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل حوالي 15 مطلوبا فلسطينيا خلال مداهمات للمنازل اليوم الاثنين في مخيم جنين.

وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي نفذ حتى الآن 15 غارة جوية ضد مناطق مختلف في مدينة جنين ومخيمها.
 
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش سيعقد الاثنين اجتماعا لتقييم الوضع الأمني في منطقة غلاف غزة خشية إطلاق صواريخ تضامنا مع جنين.

يأتي هذا في بالتزامن مع تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة القتال ضد المسلحين في جنين لفترة أطول.

من جهتها قالت الرئاسة الفلسطينية إن ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا.

وناشد أبو ردينة المجتمع الدولي "بالخروج عن صمته المخجل والتحرك لاجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
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