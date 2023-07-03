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عربي-دولي

كيف علّق البابا فرنسيس على حرق المصحف؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 01:45
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عبر البابا فرنسيس عن غضبه الشديد من تصرفات معينة مثل حرق المصحف، وذلك في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وأكد البابا فرنسيسي أن السماح بحرق المصحف أمر "مرفوض ومدان".


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