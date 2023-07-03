كيف علّق البابا فرنسيس على حرق المصحف؟

عبر البابا فرنسيس عن غضبه الشديد من تصرفات معينة مثل حرق المصحف، وذلك في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية.



وأكد البابا فرنسيسي أن السماح بحرق المصحف أمر "مرفوض ومدان".







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