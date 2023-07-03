الأمم المتحدة تستكمل المرحلة الأولى من انقاذ السفينة "صافر"

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إستكملت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية إنقاذ السفينة "صافر"، الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر في اليمن، وشملت هذه المرحلة فحص وتقييمَ الخزان العائم.هذا وتتوزع خطة إنقاذ "الناقلة صافر" على 4 مراحل تمتد لثمانية عشر شهرا، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.وقالت الأمم المتحدة، الاثنين إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط "صافر" الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.