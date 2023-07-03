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لجأت الصين، في القرن الحادي والعشرين، الى اتباع سياسة خارجية تهدف إلى تطوير الشراكات العالمية وتوسيع المصالح مع الدول الأخرى كأدوات جيوسياسية للسلطة والنفوذ.وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "سعت الصين إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الإستراتيجية عوضاً عن التحالفات الرسمية الواسعة.وتشير مثل هذه الشراكات إلى التزام مشترك بإدارة الصراعات التي لا يمكن تجنبها حتى تتمكن الدول من مواصلة العمل معًا في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ويعد بناء شراكات استراتيجية في كل أنحاء العالم أحد أهم أبعاد وأدوات الدبلوماسية الصينية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية. ففي منطقة الشرق الأوسط التي تهيمن عليها واشنطن، كان على بكين أن تبني وجودًا إقليميًا لا يعزل الولايات المتحدة أو أي دول في الشرق الأوسط في الوقت الذي تسعى فيه وراء مصالحها الجيوسياسية".وتابع الموقع، "تميل شراكات الصين مع دول الشرق الأوسط على نطاق واسع إلى التوافق مع الفئات الثلاث الرئيسية للشراكات: الشراكات الاستراتيجية الشاملة والتي تشمل كلا من مصر والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة، والشراكات الإستراتيجية التي تشمل تركيا والأردن وقطر والعراق وعمان والكويت والشراكة الشاملة المبتكرة مع إسرائيل. من خلال الشراكات الإستراتيجية التي عادة ما تقوم على المصالح الاقتصادية، سعت الصين إلى تحقيق مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل ثنائي من دون تبني أهداف على مستوى المنطقة أو متعددة الأطراف. إذن يمكن القول إن دائرة أصدقاء بكين في الشرق الأوسط آخذة في الاتساع والتنوع".وأضاف الموقع، "كانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين كدولة ذات سيادة في عام 1988 وقدمت منذ ذلك الحين مساعدات دبلوماسية واقتصادية وإنسانية للفلسطينيين. كما وكانت الصين أيضًا داعمًا صريحًا للفلسطينيين في المحافل الدولية ودعت إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين. وتُظهر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الصيني شي جين بينغ في حزيران 2023 التزام الصين بدعم الشعب الفلسطيني والعلاقة الوثيقة بين البلدين، كما وتشير إلى رغبة الصين في أن تكون أكثر نشاطا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وبحسب الموقع، "تعد الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية مهمة لكلا البلدين. فبالنسبة للصين، فهي فرصة لتعميق مشاركتها في الشرق الأوسط والحصول على موطئ قدم في منطقة تزداد أهمية بالنسبة لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن الاتفاقية هي علامة على دعم الصين المتزايد للقضية الفلسطينية ومصدر محتمل للدعم الاقتصادي والسياسي الذي تشتد الحاجة إليه. لذلك تعد الشراكة الاستراتيجية بين الصين وفلسطين تطوراً مهما من شأنه أن يعود بالنفع على كلا البلدين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشراكة لا تزال في مراحلها الأولى، ويبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذها وما هو تأثيرها على المدى الطويل".وبحسب الموقع، "إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسلطة الفلسطينية هي علامة أخرى على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط ورغبتها في زيادة نفوذها الإقليمي. وتعمل الصين بشكل مطرد على زيادة مشاركتها الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وهذه الشراكة هي خطوة أخرى في هذا الاتجاه. وهذا يدل على أن الصين مهتمة بشكل متزايد بالمنطقة وتتطلع إلى توسيع نفوذها هناك. ومع ذلك لا يزال نفوذ الصين في الشرق الأوسط محدودًا نسبيًا، فالولايات المتحدة لا تزال أقوى قوة عظمى في المنطقة، وسوف تحتاج بكين إلى بذل المزيد لبناء نفوذها إذا أرادت أن تصبح لاعباً مهما في الشرق الأوسط. لذلك، فإن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الصين وفلسطين تتركز بشكل رئيسي في المجالين الاقتصادي والثنائي".وتابع الموقع، "تعتمد الصين على الشراكات الإستراتيجية لتعزيز موقفها الدبلوماسي في الشرق الأوسط ومنح الشركات الصينية الكبيرة مكانة عند التفاوض بشأن البنية التحتية والصفقات الرقمية مع الحكومات المحلية. وأصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إلا أنها لا تزال بعيدة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الرغم من أن إسرائيل تتاجر مع الصين أكثر من أي دولة أوروبية أخرى. بشكل عام، العلاقة بين الصين وإسرائيل معقدة وتنطوي على تحديات وفرص، ويمكن أن تؤثر التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على العلاقات بين البلدين. لذلك، تضطر إسرائيل إلى إدارة علاقاتها التجارية مع الصين من منطلق المصالح الاقتصادية والتجارية مع مراعاة المطالب الأميركية والاستفادة من الفرص".وختم الموقع، "يشكل الوجود الصيني المتزايد، من خلال الشراكات الإستراتيجية في الشرق الأوسط تحديات كبيرة لمجموعة واسعة من المصالح الحيوية الجيوسياسية والجيواستراتيجية والجيواقتصادية للولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بالعديد من المزايا، وبتاريخ طويل من المشاركة في المنطقة، وبعلاقات قوية مع العديد من دول الشرق الأوسط، ووجود عسكري قوي. لا يمكن لواشنطن أن تعتبر الوجود الصيني المتنامي في الشرق الأوسط أمراً مفروغاً منه، فهي بحاجة إلى مواصلة الانخراط مع المنطقة، وتقوية روابطها وتحالفاتها مع دول الشرق الأوسط، والاستعداد للتنافس مع شراكات الصين الاستراتيجية من أجل النفوذ الإقليمي".