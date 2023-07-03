Advertisement

عربي-دولي

الدعاوى تلاحق تويتر.. مستحقات بآلاف الدولارات لم تدفع

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1083624-638239733274708497.jpeg
Doc-P-1083624-638239733274708497.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه تويتر دعوى قضائية أخرى بعد أن اُتهمت الشركة بالفشل في دفع ثمن خدمات لمكاتبها في لندن ودبلن وسيدني وسنغافورة.

وتسعى شركة خدمات للبنية التحتية ومقرها سيدني إلى الحصول على مبلغ يزيد عن مليون دولار أسترالي (666000 دولار) في مدفوعات مستحقة تعود إلى تشرين الأول من العام الماضي، عندما اشترى إيلون ماسك المنصة.
Advertisement
والخدمات المقدمة تشمل تسهيل تركيب أجهزة الاستشعار في لندن ودبلن وتجهيز المكتب في سنغافورة، بينما في أستراليا تم إيقاف الخدمة، وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتم الإبلاغ عن القضية، التي رفعت في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأميركية في نهاية حزيران الماضي، لأول مرة من قبل NCA Newswire.

وقالت الشركة إنه بعد أن استحوذ ماسك على موقع تويتر، لم تعترض شركة التواصل الاجتماعي على الفواتير ولكنها ببساطة لم تدفعها.

وبحسب ملفات المحكمة فالشركة ليست الوحيدة التي تقاضي تويتر منذ أن تولى ماسك زمام الأمور.
وأوضحت الشركة أن قرارات ماسك المعتدلة وإلغاء الحظر المفروض على حسابات اليمين المتطرف والنازيين الجدد أدت إلى نفور المعلنين وتسببت في أزمة مالية للمنصة.

يشار إلى أن تويتر توقفت عن دفع الإيجار عن بعض مكاتبها وتوقفت عن الدفع للعديد من البائعين الذين كانت لا تزال تستخدم خدماتهم.

كما ألغى موقع تويتر أيضاً العديد من العقود وتوقف عن الدفع للأشخاص الذين يدين لهم بالمال.
وواجه الموقع ذو الشعبية بالفعل دعاوى قضائية بسبب إخفاقه في دفع إيجار المكاتب في جميع أنحاء العالم، وفق الصحيفة.

وكانت هناك أيضاً تكهنات بأن قرار الشركة بالحد من المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة لرؤية 600 تغريدة فقط يومياً الأسبوع الماضي، جاء نتيجة الفشل في دفع فواتير الخدمات للحفاظ على سلاسة عمل الموقع.

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-07-03
04:28 | 2023-07-03
04:15 | 2023-07-03
04:14 | 2023-07-03
03:57 | 2023-07-03
03:53 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website